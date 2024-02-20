(Золото) Евдокия Федоровна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения20.08.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
20.08.1905
Отец: Золото Федор Кирьянович
Мать: Золото Мария Ивановна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1905г.лист-101,зап.-52,ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-102
Крещение
21.08.1905
Николаевская церквь с.Нова Каракуба Мариупольского уезда Екатеринославской губернии Россия
ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-102,м/к-1905г.лист-101,зап.-52 | Восприемники: Новокаракубские поселяне ; Георгий Золото и Параскева Дмитриевна Золото
Смерть
Неизвестно