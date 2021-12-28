Денискин Юрий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денискин Юрий Сергеевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

18.03.1937

Дата смерти

28.12.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1937

Отец: Денискин Сергей Фёдорович

Мать: Денискина Александра Семеновна

Москва, город федерального значения Москва
Образование
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Автодорожный техникум
Работа или профессия
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Метростроевец
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денискин Владимир Юрьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
28.12.2021
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Болезнь
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