Денискин Юрий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения18.03.1937
Дата смерти28.12.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1937
Образование
Неизвестно
Автодорожный техникум
Работа или профессия
Неизвестно
Метростроевец
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Денискин Владимир Юрьевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
28.12.2021
Причина смерти: Болезнь