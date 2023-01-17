Григорий Михайлович
Место рождения
Дата рождения1729
Дата смерти08.03.1796
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: Михаил Тимофеевич
Мать: Феодора Несторовна
Бракосочетание
24.10.1745
Жена: Феодора Мартиновна
Церковь Николая Чудотворца, Раменье, село, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Ефимия Григорьевна
Мать ребёнка: Феодора Мартиновна
Рождение ребёнка
1752
Сын: Федот Григорьевич
Мать ребёнка: Феодора Мартиновна
Рождение ребёнка
1755
Сын: Федор Григорьевич
Мать ребёнка: Феодора Мартиновна
Рождение ребёнка
1772
Сын: Дмитрий Григорьевич
Мать ребёнка: Ульяна Григорьевна
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Васса Григорьевна
Мать ребёнка: Ульяна Григорьевна
Рождение ребёнка
1781
Сын: Иакинф Григорьевич
Мать ребёнка: Ульяна Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Григорьевна
Место жительства
Неизвестно
Похороны
08.03.1796
Церковь Николая Чудотворца, Раменье, село, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
08.03.1796