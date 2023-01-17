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Григорий Михайлович

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Место рождения

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1729

Дата смерти

08.03.1796

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Михаил Тимофеевич

Мать: Феодора Несторовна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
24.10.1745

Жена: Феодора Мартиновна

Церковь Николая Чудотворца, Раменье, село, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Ефимия Григорьевна

Мать ребёнка: Феодора Мартиновна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Федот Григорьевич

Мать ребёнка: Феодора Мартиновна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Федор Григорьевич

Мать ребёнка: Феодора Мартиновна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Дмитрий Григорьевич

Мать ребёнка: Ульяна Григорьевна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Васса Григорьевна

Мать ребёнка: Ульяна Григорьевна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Иакинф Григорьевич

Мать ребёнка: Ульяна Григорьевна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Похороны
08.03.1796
Церковь Николая Чудотворца, Раменье, село, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
08.03.1796
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
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