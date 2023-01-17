Алексеева ((Карпухина)) Евдокия Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.01.1834
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Выдрова Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Алексеев Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
24.11.1838
Дочь: Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Алексеев Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
04.11.1840
Сын: Алексеев Филипп Николаевич
Отец ребёнка: Алексеев Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
24.04.1842
Сын: Иван
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно