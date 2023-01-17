Алексеева ((Карпухина)) Евдокия Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева ((Карпухина)) Евдокия Карповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.01.1834

Муж: Алексеев Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Выдрова Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Алексеев Николай Алексеевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.11.1838

Дочь: Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Алексеев Николай Алексеевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.11.1840

Сын: Алексеев Филипп Николаевич

Отец ребёнка: Алексеев Николай Алексеевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.04.1842

Сын: Иван

Отец ребёнка: не указан

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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