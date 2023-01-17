Красавина (Седова) Анастасия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения12.12.1912
Дата смерти05.11.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1912
Бракосочетание
05.01.1937
Рождение ребёнка
29.01.1937
Дочь: Костюк Галина Васильевна
Отец ребёнка: Красавин Василий Иванович
Рождение ребёнка
26.02.1939
Дочь: Галанова Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Красавин Василий Иванович
Рождение ребёнка
13.01.1950
Сын: Красавин Владимир Васильевич
Отец ребёнка: не указан
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
05.11.1965
смерть от атеросклероза миокарда