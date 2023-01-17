Красавина (Седова) Анастасия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красавина (Седова) Анастасия Алексеевна

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Место рождения

Салтановское, Перемышльский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

12.12.1912

Дата смерти

05.11.1965

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1912

Отец: Седов Алексей Яковлевич

Мать: Седова Екатерина Никитична

Салтановское, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
05.01.1937

Муж: Красавин Василий Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
29.01.1937

Дочь: Костюк Галина Васильевна

Отец ребёнка: Красавин Василий Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.02.1939

Дочь: Галанова Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Красавин Василий Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.01.1950

Сын: Красавин Владимир Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
05.11.1965
смерть от атеросклероза миокарда
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