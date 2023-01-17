Рылина Евфросинья Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1717
Дата смерти1777
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Крученых Устинья Саввична
Отец ребёнка: Рылин Савва Григорьевич
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Мазнева Елена Саввична
Отец ребёнка: Рылин Савва Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1777