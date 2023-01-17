Рылина Евфросинья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рылина Евфросинья Яковлевна

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1717

Дата смерти

1777

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1732

Дочь: Крученых Устинья Саввична

Отец ребёнка: Рылин Савва Григорьевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1737

Дочь: Мазнева Елена Саввична

Отец ребёнка: Рылин Савва Григорьевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рылин Савва Григорьевич

Смерть
1777
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