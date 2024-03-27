Рафикова (Рафикова) Зайтуна Закиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рафикова (Рафикова) Зайтуна Закиевна

Место рождения

д.Тазеево, Илишевский район, БАССР

Дата рождения

1932

Дата смерти

18.10.1960

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Рафиков Закий

Мать: Рафикова ?

д.Тазеево, Илишевский район, БАССР
Рождение ребёнка
20.10.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сайфутдинов Мазит Асафович

д.Бахчалы, Кармаскалинский район, БАССР
Смерть
18.10.1960
Причина смерти: Болезнь
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