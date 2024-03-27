Рафикова (Рафикова) Зайтуна Закиевна
Место рожденияд.Тазеево, Илишевский район, БАССР
Дата рождения1932
Дата смерти18.10.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: Рафиков Закий
Мать: Рафикова ?
д.Тазеево, Илишевский район, БАССР
Рождение ребёнка
20.10.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сайфутдинов Мазит Асафович
д.Бахчалы, Кармаскалинский район, БАССР
Смерть
18.10.1960
Причина смерти: Болезнь