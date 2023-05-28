Камнева Ульяна Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКамнева Ульяна Леонтьевна

Камнева Ульяна Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1814 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Камнев Еремей Богданович

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Камнева Ирина Еремеевна

Отец ребёнка: Камнев Еремей Богданович

Пиртигуба, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1845

Сын: Камнев Иосиф Еремеевич

Отец ребёнка: Камнев Еремей Богданович

Пиртигуба, Кемский уезд, Архангельская губерния
Упоминание
30.07.1850
Пиртигуба, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.