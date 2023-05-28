Камнева Ульяна Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Камнева Ирина Еремеевна
Отец ребёнка: Камнев Еремей Богданович
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Камнев Еремей Богданович
Упоминание
30.07.1850
Смерть
Неизвестно