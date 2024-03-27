Якобсон Хаим
Место рожденияс. Старый Олов
Дата рождения17.07.1905
Дата смерти04.06.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1905
Отец: Якобсон Давыд
Мать: Якобсон Раиса
с. Старый Олов
Рождение ребёнка
05.08.1930
Сын: Якобсон Леонид
Мать ребёнка: Якобсон Анна
Бракосочетание
1930
Жена: Якобсон Анна
Супруг(-а): Анна Власовна Якобсон (Цымбаленко)
Рождение ребёнка
16.04.1941
Сын: Якобсон Михаил
Мать ребёнка: Якобсон Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Деркачёва ?
Мать ребёнка: Якобсон Анна
Смерть
04.06.1958
г. Шилка
Похороны
Неизвестно
в Шилке