Якобсон Хаим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якобсон Хаим

Место рождения

с. Старый Олов

Дата рождения

17.07.1905

Дата смерти

04.06.1958

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1905

Отец: Якобсон Давыд

Мать: Якобсон Раиса

с. Старый Олов
Рождение ребёнка
05.08.1930

Сын: Якобсон Леонид

Мать ребёнка: Якобсон Анна

Бракосочетание
1930

Жена: Якобсон Анна

Супруг(-а): Анна Власовна Якобсон (Цымбаленко)
Рождение ребёнка
16.04.1941

Сын: Якобсон Михаил

Мать ребёнка: Якобсон Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Деркачёва ?

Мать ребёнка: Якобсон Анна

Смерть
04.06.1958
г. Шилка
Похороны
Неизвестно
в Шилке
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