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Лехнер Софья Сергеевна
Лехнер Софья Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.03.2003
Пол
Женский
Отец
Землянко Максим Сергеевич
1970 г.р.
Мать
Землянко Александра Сергеевна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.2003
Отец:
Землянко Максим Сергеевич
Мать:
Землянко Александра Сергеевна
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