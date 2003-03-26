Лехнер Софья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лехнер Софья Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.2003

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.2003

Отец: Землянко Максим Сергеевич

Мать: Землянко Александра Сергеевна

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