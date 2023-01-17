Рыженькова (Графова-Сорокина) Анисья Максимовна
Место рождения
Дата рождения1706
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706
52 семья в исп.1779
Рождение ребёнка
1754
Сын: Рыженьков Сергей Федорович
Отец ребёнка: Рыженьков Федор
52 семья в исп.1779 25 семья в 1816
Рождение ребёнка
1761
Сын: Рыженьков Андрей Федорович
Отец ребёнка: Рыженьков Федор
52 семья в исп.1779 В ополчении 1812 года и не воротился
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рыженьков Федор
Смерть
Неизвестно