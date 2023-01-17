Рыженькова (Графова-Сорокина) Анисья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыженькова (Графова-Сорокина) Анисья Максимовна

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Место рождения

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд

Дата рождения

1706

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706

Отец: Графов-Сорокин Максим Иванович

Мать: Графова-Сорокина Марфа Степановна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
52 семья в исп.1779
Рождение ребёнка
1754

Сын: Рыженьков Сергей Федорович

Отец ребёнка: Рыженьков Федор

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
52 семья в исп.1779 25 семья в 1816
Рождение ребёнка
1761

Сын: Рыженьков Андрей Федорович

Отец ребёнка: Рыженьков Федор

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
52 семья в исп.1779 В ополчении 1812 года и не воротился
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыженьков Федор

Смерть
Неизвестно
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