Попова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопова Евдокия

Попова Евдокия

avatar

Место рождения

Посад Дубовка Царицынский уезд Саратовская губ.

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Посад Дубовка Царицынский уезд Саратовская губ.
Рождение ребёнка
1847

Сын: Попов Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Попов Григорий Антонович

Дубовка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close