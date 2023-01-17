Попова Евдокия
Место рожденияПосад Дубовка Царицынский уезд Саратовская губ.
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Посад Дубовка Царицынский уезд Саратовская губ.
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Попов Григорий Антонович
Дубовка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно