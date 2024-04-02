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Романов Василий Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1932

Дата смерти

14.11.1969

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1926 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1932

Отец: Романов Игнат

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Романова Наталья Тихоновна

Рождение ребёнка
29.10.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Романова Наталья Тихоновна

с.Бессоновка, Пензенской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Наталья Тихоновна

Смерть
14.11.1969
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