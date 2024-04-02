Романов Василий Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.1932
Дата смерти14.11.1969
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1932
Отец: Романов Игнат
Рождение ребёнка
09.10.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Романова Наталья Тихоновна
Рождение ребёнка
29.10.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Романова Наталья Тихоновна
с.Бессоновка, Пензенской области
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.11.1969