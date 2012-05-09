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Зорина Любовь Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1940

Дата смерти

09.05.2012

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1938 г.р.

Дети

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Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1940

Отец: Гончаренко Дмитрий Степанович

Мать: Гончаренко Мария Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зорин Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
04.11.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зорин Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
27.10.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зорин Владимир Николаевич

Смерть
09.05.2012

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