Зорина Любовь Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1940
Дата смерти09.05.2012
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1940
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.11.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зорин Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
27.10.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зорин Владимир Николаевич
Смерть
09.05.2012