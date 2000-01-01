Пузенков Александр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пузенков Виктор Александрович
Мать ребёнка: Мария Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алла Александровна
Мать ребёнка: Мария Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юлия Александровна
Мать ребёнка: Мария Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пузенков Александр Александрович
Мать ребёнка: Мария Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пузенков Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Мария Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Игнатьевна