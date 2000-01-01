Пузенков Александр Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пузенков Александр Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пузенков Виктор Александрович

Мать ребёнка: Мария Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алла Александровна

Мать ребёнка: Мария Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юлия Александровна

Мать ребёнка: Мария Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пузенков Александр Александрович

Мать ребёнка: Мария Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пузенков Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Мария Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Игнатьевна

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