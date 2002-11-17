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Натекин Василий Леонтьевич

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Место рождения

Атмис, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1927

Дата смерти

17.11.2002

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Натекин Леонтий Михайлович

Мать: Натекина Февронья Ивановна

Атмис, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
30.05.1955

Сын: Натекин Владимир Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Атмис, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1955

Сын: Натекин Александр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Атмис, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
18.08.1960

Сын: Натекин Сергей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Атмис, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
19.01.1963

Дочь: Зимина Надежда Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Атмис, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
17.11.2002
Атмис, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
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