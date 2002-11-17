Натекин Василий Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения1927
Дата смерти17.11.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Рождение ребёнка
30.05.1955
Сын: Натекин Владимир Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1955
Сын: Натекин Александр Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.08.1960
Сын: Натекин Сергей Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1963
Дочь: Зимина Надежда Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
17.11.2002