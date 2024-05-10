Прозорова Калерия Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Прозорова Калерия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1914 г.р.

Дети

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Добавил:

АД
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прозоров Дмитрий Захарович

Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прозоров Дмитрий Захарович

Томск, город Томск, Томская область
Место жительства
Неизвестно
Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прозоров Дмитрий Захарович

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прозоров Дмитрий Захарович

Томск, город Томск, Томская область
Смерть
Неизвестно

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