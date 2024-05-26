Матрена Исаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Гликерия Александровна
Отец ребёнка: Александр Никифорович
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Андрей Александрович
Отец ребёнка: Александр Никифорович
Смерть
Неизвестно