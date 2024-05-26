Матрена Исаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Исаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1804 г.р.

Дети

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александр Никифорович

Шелково, Морозовская волость, Дмитровский уезд
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Гликерия Александровна

Отец ребёнка: Александр Никифорович

Шелково, Морозовская волость, Дмитровский уезд
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Андрей Александрович

Отец ребёнка: Александр Никифорович

Шелково, Морозовская волость, Дмитровский уезд
Смерть
Неизвестно

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