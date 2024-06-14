Ковалевская (Нечаева) Светлана Анатольевна 30.04.1980 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ковалевская (Нечаева) Светлана Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1980

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1980

Отец: Нечаев Анатолий Петрович

Мать: Нечаева (Сибирякова) Татьяна Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковалевский Дмитрий Владимирович

Рождение ребёнка
02.11.2001

Дочь: Скрипаченко (Ковалевская) Юлия Дмитриева

Отец ребёнка: Ковалевский Дмитрий Владимирович

Донецк Украина
Рождение ребёнка
20.08.2015

Сын: Ковалевский Илья Дмитриевич

Отец ребёнка: Ковалевский Дмитрий Владимирович

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