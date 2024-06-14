Ковалевская (Нечаева) Светлана Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1980
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.11.2001
Дочь: Скрипаченко (Ковалевская) Юлия Дмитриева
Отец ребёнка: Ковалевский Дмитрий Владимирович
Донецк Украина
Рождение ребёнка
20.08.2015
Сын: Ковалевский Илья Дмитриевич
Отец ребёнка: Ковалевский Дмитрий Владимирович