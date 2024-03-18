Ирина Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1734 и 1737
Дата смертиПосле 1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1734 и 1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1755 и 1763
Муж: Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Кузьма Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1764
Сын: Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1766
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Между 1768 и 1770
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Между 1772 и 1773
Сын: Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Между 1773 и 1774
Сын: Степан Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Между 1777 и 1778
Сын: Кузьма Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Иванович
Смерть
После 1787