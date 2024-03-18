Ирина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1734 и 1737

Дата смерти

После 1787

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1734 и 1741 г.р.

Дети

Около 1762 г.р.
Около 1764 г.р.
Около 1766 г.р.
Между 1768 и 1770 г.р.
Между 1772 и 1773 г.р.
Между 1773 и 1774 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1734 и 1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1755 и 1763

Муж: Григорий Иванович

Микляево, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Кузьма Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Иванович

Микляево, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Иванович

Микляево, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1766

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Иванович

Микляево, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Между 1768 и 1770

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Иванович

Микляево, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Между 1772 и 1773

Сын: Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Иванович

Микляево, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Между 1773 и 1774

Сын: Степан Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Иванович

Микляево, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Между 1777 и 1778

Сын: Кузьма Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Иванович

Микляево, Шуйский район, Северный край
Смерть
После 1787
Микляево, Шуйский район, Северный край

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