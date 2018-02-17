Прохоров Александр Семёнович 10.06.1943 — найти родственников по фамилии на Familio
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Прохоров Александр Семёнович

Место рождения

Ульяновская область Вешкаймский район деревня Безводная

Дата рождения

10.06.1943

Дата смерти

17.02.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1943

Отец: не указан

Мать: не указана

Ульяновская область Вешкаймский район деревня Безводная
Рождение ребёнка
28.10.1972

Дочь: Прохорова Елена Александровна

Мать ребёнка: Прохорова Надежда Петровна

Таджикистан. г. Душанбе
Смерть
17.02.2018

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