Прохоров Александр Семёнович
Место рожденияУльяновская область Вешкаймский район деревня Безводная
Дата рождения10.06.1943
Дата смерти17.02.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1943
Отец: не указан
Мать: не указана
Ульяновская область Вешкаймский район деревня Безводная
Рождение ребёнка
28.10.1972
Дочь: Прохорова Елена Александровна
Мать ребёнка: Прохорова Надежда Петровна
Таджикистан. г. Душанбе
Смерть
17.02.2018