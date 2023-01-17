Репкин Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти01.09.1904 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.01.1894
Сын: Репкин Василий Васильевич
Мать ребёнка: Репкина Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Репкина Евдокия Ивановна
Смерть
01.09.1904 ст.
53 года, умер от простуды.