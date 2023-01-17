Репкин Василий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Репкин Василий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

01.09.1904 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.01.1894

Сын: Репкин Василий Васильевич

Мать ребёнка: Репкина Евдокия Ивановна

Кононово, Клин, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Репкина Евдокия Ивановна

Смерть
01.09.1904 ст.
Кононово, Клин, Московская область
53 года, умер от простуды.
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