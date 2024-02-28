Замычкин Никита Андреев
Место рожденияд.Аксенок Богородского уезда Московской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Замычкина Анна Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Замычкина Анна Павлова
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: Замычкина Анна Павлова
Рождение ребёнка
01.02.1881
Дочь: Гладкова (Замычкина) Анна Никитина
Мать ребёнка: Замычкина Анна Павлова
Рождение ребёнка
1887
Мать ребёнка: Замычкина Анна Павлова
Рождение ребёнка
1888
Дочь: (Замычкина) Ольга Никитина
Мать ребёнка: Замычкина Анна Павлова
Смерть
Неизвестно