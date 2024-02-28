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Замычкин Никита Андреев

Место рождения

д.Аксенок Богородского уезда Московской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Замычкин Андрей Никитин

Мать ребёнка: Замычкина Анна Павлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Замычкина Анна Павлова

Рождение ребёнка
1878

Сын: Замычкин Илья Никитин

Мать ребёнка: Замычкина Анна Павлова

Рождение ребёнка
01.02.1881

Дочь: Гладкова (Замычкина) Анна Никитина

Мать ребёнка: Замычкина Анна Павлова

Рождение ребёнка
1887

Сын: Замычкина Михаил Никитин

Мать ребёнка: Замычкина Анна Павлова

Рождение ребёнка
1888

Дочь: (Замычкина) Ольга Никитина

Мать ребёнка: Замычкина Анна Павлова

Смерть
Неизвестно

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