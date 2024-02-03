Прокопец (Залата) Евдокия Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Залата Филипп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шабанова (Прокопец) Мария (Муся)
Отец ребёнка: Прокопец Петр Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прокопец Николай
Отец ребёнка: Прокопец Петр Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прокопец Анатолий Петрович
Отец ребёнка: Прокопец Петр Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.10.1918
Отец ребёнка: Прокопец Петр Никифорович
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно