Прокопец (Залата) Евдокия Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокопец (Залата) Евдокия Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Залата Филипп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шабанова (Прокопец) Мария (Муся)

Отец ребёнка: Прокопец Петр Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прокопец Николай

Отец ребёнка: Прокопец Петр Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прокопец Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Прокопец Петр Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокопец Петр Никифорович

Рождение ребёнка
20.10.1918

Сын: Прокопец Петр Петрович

Отец ребёнка: Прокопец Петр Никифорович

Смерть
Неизвестно
Джанкой, Джанкой, Республика Крым
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Джанкой, Джанкой, Республика Крым

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