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Марясев Семен Архипович

Место рождения

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

13.04.1888 ст.

Дата смерти

07.08.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1888 ст.

Отец: Живаев Архип Семенович

Мать: Маресева (живаева) Пелагея Андреевна

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
В «Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории священноцерковнослужителям Николаевской церкви села Томылова, Сенгилеевского уезда, для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших... Показать все
Крещение
17.04.1888 ст.
Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
В «Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории священноцерковнослужителям Николаевской церкви села Томылова, Сенгилеевского уезда, для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших... Показать все
Бракосочетание
После 10.01.1907 ст.

Жена: Живаева Матрена Мироновна

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Николаевская церковь, Томылово, село, Сенгилеевский уезд, Симбирская губерния, Российская империя Выдано свидетельство 13.07.1960
Рождение ребёнка
02.11.1908 ст.

Сын: Живаев Павел Семенович

Мать ребёнка: Живаева Матрена Мироновна

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.08.1913 ст.

Дочь: Вера Семеновна

Мать ребёнка: Живаева Матрена Мироновна

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Метрическая книга Николаевской церкви с. Томылово за 1910-1913 год
Рождение ребёнка
22.09.1917

Сын: Живаев Федор Семенович

Мать ребёнка: Живаева Матрена Мироновна

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Мария Семеновна

Мать ребёнка: Живаева Матрена Мироновна

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.05.1928

Сын: Живаев Николай Семенович

Мать ребёнка: Живаева Матрена Мироновна

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Работа или профессия
Неизвестно
мельник
Место жительства
Неизвестно
Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
07.08.1954
Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: воспаление легких | Книга регистрации актов о смерти
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