Клавдия Артёмовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клавдия Артёмовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912 ст.

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Нина Ивановна

Отец ребёнка: Антропов Иван Александрович

Рождение ребёнка
1939

Сын: Антропов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Антропов Иван Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антропов Иван Александрович

Место жительства
Неизвестно
Кулаково, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
1996
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