Клавдия Артёмовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912 ст.
Дата смерти1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Нина Ивановна
Отец ребёнка: Антропов Иван Александрович
Рождение ребёнка
1939
Сын: Антропов Алексей Иванович
Отец ребёнка: Антропов Иван Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Кулаково, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
1996