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Лапин Кирилл Игорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1978

Пол

Мужской

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1978

Отец: Лапин Игорь Васильевич

Мать: Броновицкая Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
14.08.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лапина Екатерина Юрьевна

Зеленоград, Зеленоградский административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.08.2008

Сын: Лапин Федор Кириллович

Мать ребёнка: Лапина Екатерина Юрьевна

Рождение ребёнка
28.11.2012

Сын: Лапин Артемий Кириллович

Мать ребёнка: Лапина Екатерина Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лапина Елена Владимировна

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