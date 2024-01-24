Лапин Кирилл Игорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1978
Рождение ребёнка
14.08.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лапина Екатерина Юрьевна
Зеленоград, Зеленоградский административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.08.2008
Мать ребёнка: Лапина Екатерина Юрьевна
Рождение ребёнка
28.11.2012
Мать ребёнка: Лапина Екатерина Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно