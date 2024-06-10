Короткова (Румянцева) Галина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Короткова (Румянцева) Галина Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Румянцева (Лебедева) Анисия Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коротков Юрий Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
22.07.1977

Сын: Коротков Вячеслав Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
21.10.1982

Дочь: Тимотина (Короткова) Светлана Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
10.06.1991

Дочь: (Артемьева) Ульяна Анатольевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
08.06.1994

Дочь: (Есина) Ангелина Анатольевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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