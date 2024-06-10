Короткова (Румянцева) Галина Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
22.07.1977
Сын: Коротков Вячеслав Алексеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
21.10.1982
Дочь: Тимотина (Короткова) Светлана Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
10.06.1991
Дочь: (Артемьева) Ульяна Анатольевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
08.06.1994
Дочь: (Есина) Ангелина Анатольевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно