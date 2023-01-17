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Сизов Никита Савельев

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Место рождения

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1673

Дата смерти

1748

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1673

Отец: Сизов Савелий Иевлев

Мать: Сизова Анна Фомина

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1691

Сын: Сазонов Леонтий Никитин

Мать ребёнка: Сизова Акулина Алексеева

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1694

Сын: Сазонов Фетис Никитин

Мать ребёнка: Сизова Акулина Алексеева

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1700

Сын: Сизов Иван Никитин

Мать ребёнка: Сизова Акулина Алексеева

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1703

Дочь: Агафья Никитина

Мать ребёнка: Сизова Акулина Алексеева

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1748
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