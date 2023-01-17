Сизов Никита Савельев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1673
Дата смерти1748
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1673
Отец: Сизов Савелий Иевлев
Мать: Сизова Анна Фомина
Рождение ребёнка
Около 1691
Мать ребёнка: Сизова Акулина Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1694
Мать ребёнка: Сизова Акулина Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1700
Сын: Сизов Иван Никитин
Мать ребёнка: Сизова Акулина Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1703
Дочь: Агафья Никитина
Мать ребёнка: Сизова Акулина Алексеева
Смерть
1748