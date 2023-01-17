Подстаницкий Евграф Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смерти05.01.1895 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Подстаницкий Николай Иоаннович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Сын: Подстаницкий Николай Евграфович
Мать ребёнка: Подстаницкая Агриппина Петровна
Сяма, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.01.1895 ст.