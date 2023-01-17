Подстаницкий Евграф Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подстаницкий Евграф Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

05.01.1895 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Подстаницкий Николай Иоаннович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Подстаницкий Николай Евграфович

Мать ребёнка: Подстаницкая Агриппина Петровна

Сяма, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подстаницкая Агриппина Петровна

Смерть
05.01.1895 ст.
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