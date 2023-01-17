Исакова Мария Алексеевна
Место рождения
Дата рождения15.07.1900 ст.
Дата смерти20.01.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1900 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мещеряков Иван Захарович
Смерть
20.01.1987
Ольгино, Безенчукский муниципальный район, Самарская область