Исакова Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исакова Мария Алексеевна

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Место рождения

Романовка, Хворостянский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

15.07.1900 ст.

Дата смерти

20.01.1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

PM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1900 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Романовка, Хворостянский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мещеряков Иван Захарович

Смерть
20.01.1987
Ольгино, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
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