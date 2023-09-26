Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
(Мезенцева) Мария
(Мезенцева) Мария
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1926
Дата смерти
2010
Пол
Женский
Отец
Мезенцев Егор Егорович
1895 г.р.
Мать
(Бурховецкая) Прасковья Ивановна
1896 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОН
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец:
Мезенцев Егор Егорович
Мать:
Прасковья Ивановна
Смерть
2010
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия