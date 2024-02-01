Шарина Елизавета Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757 или 1758 ст.
Дата смерти21.11.1832
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.11.1783 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шарин Афанасий Тимофеевич
Кузомень, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
21.11.1832
Причина смерти - горячка.