Шарина Елизавета Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарина Елизавета Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757 или 1758 ст.

Дата смерти

21.11.1832

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757 или 1758 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.11.1783 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шарин Афанасий Тимофеевич

Кузомень, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
21.11.1832
Причина смерти - горячка.
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