Чибисова Галина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1955
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1955
Отец: Дубинкин Владимир Иосифович
Мать: Дубинкина Александра
Рождение ребёнка
28.03.1984
Дочь: Свеженцева Наталья Геннадьевна
Отец ребёнка: Чибисов Геннадий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чибисов Геннадий Иванович