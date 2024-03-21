Бондаренко Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондаренко Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бондаренко Людмила Александровна

Мать ребёнка: Бондаренко (Давыденко) Нина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бондаренко (Давыденко) Нина Николаевна

Рождение ребёнка
1981

Сын: Бондаренко Юрий Александрович

Мать ребёнка: Бондаренко (Давыденко) Нина Николаевна

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