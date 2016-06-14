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Исмиянов Геннадий Васильевич

Место рождения

Нерчинский Завод, Нерчинско-Заводский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

17.10.1950

Дата смерти

14.06.2016

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1950

Отец: Александр

Мать: Исмиянова Анна Ивановна

Нерчинский Завод, Нерчинско-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
04.12.1974

Дочь: Исмиянова Оксана Геннадьевна

Мать ребёнка: Исмиянова Валентина Петровна

Чара, Каларский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
23.08.1979

Сын: Исмиянов Сергей Геннадьевич

Мать ребёнка: Исмиянова Валентина Петровна

Явленка, Нерчинско-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
14.06.2016
Ключи, Константиновский муниципальный район, Амурская область
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