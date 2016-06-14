Исмиянов Геннадий Васильевич
Место рождения
Дата рождения17.10.1950
Дата смерти14.06.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1950
Отец: Александр
Мать: Исмиянова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
04.12.1974
Дочь: Исмиянова Оксана Геннадьевна
Мать ребёнка: Исмиянова Валентина Петровна
Чара, Каларский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
23.08.1979
Сын: Исмиянов Сергей Геннадьевич
Мать ребёнка: Исмиянова Валентина Петровна
Явленка, Нерчинско-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
14.06.2016
Ключи, Константиновский муниципальный район, Амурская область