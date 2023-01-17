Сычевских Михаил Данилович
Место рождения
Дата рождения1751
Дата смерти1794
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Сычевских Степанида Михайловна
Мать ребёнка: Сычевских Мария Кузьминична
Рождение ребёнка
1779
Сын: Сычевских Петр Михайлович
Мать ребёнка: Сычевских Мария Кузьминична
Рождение ребёнка
1780
Сын: Сычевских Степан Михайлович
Мать ребёнка: Сычевских Мария Кузьминична
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Сычевских Прасковья Михайловна
Мать ребёнка: Сычевских Мария Кузьминична
Рождение ребёнка
1791
Сын: Сычевских Борис Михайлович
Мать ребёнка: Сычевских Мария Кузьминична
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Сычевских Мария Михайловна
Мать ребёнка: Сычевских Мария Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1794