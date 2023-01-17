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Сычевских Михаил Данилович

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1751

Дата смерти

1794

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Сычевских Степанида Михайловна

Мать ребёнка: Сычевских Мария Кузьминична

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Сычевских Петр Михайлович

Мать ребёнка: Сычевских Мария Кузьминична

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Сычевских Степан Михайлович

Мать ребёнка: Сычевских Мария Кузьминична

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Сычевских Прасковья Михайловна

Мать ребёнка: Сычевских Мария Кузьминична

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Сычевских Борис Михайлович

Мать ребёнка: Сычевских Мария Кузьминична

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Сычевских Мария Михайловна

Мать ребёнка: Сычевских Мария Кузьминична

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сычевских Мария Кузьминична

Смерть
1794
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