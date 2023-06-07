Евдокия Родионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Родионова

Евдокия Родионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1849

Дата смерти

После 1869

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1849 г.р.

Дети

Вычислено 1868 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1868

Дочь: Анисья Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Федоров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1869
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close