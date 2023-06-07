Евдокия Родионова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1849
Дата смертиПосле 1869
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1868
Дочь: Анисья Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Федоров
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1869