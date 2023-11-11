Лебедев Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедев Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яков

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яким

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.04.1878

Дочь: Лебедева Александра Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

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