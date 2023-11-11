Лебедев Яков
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яков
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яким
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.04.1878
Дочь: Лебедева Александра Яковлевна
Мать ребёнка: не указана