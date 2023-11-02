Спиридонов Глеб — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спиридонов Глеб

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.08.1924

Дочь: Луценко Ефросинья Глебовна

Мать ребёнка: Степанида Ильинична

Прыганка, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агриппина Глебовна

Мать ребёнка: Степанида Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Глебовна

Мать ребёнка: Степанида Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спиридонов Кузьма Глебович

Мать ребёнка: Степанида Ильинична

Смерть
Неизвестно
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