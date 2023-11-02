Спиридонов Глеб
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.08.1924
Дочь: Луценко Ефросинья Глебовна
Мать ребёнка: Степанида Ильинична
Прыганка, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агриппина Глебовна
Мать ребёнка: Степанида Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Глебовна
Мать ребёнка: Степанида Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спиридонов Кузьма Глебович
Мать ребёнка: Степанида Ильинична
Смерть
Неизвестно