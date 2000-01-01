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(Hamm) Helena
(Hamm) Helena
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.01.1792
Дата смерти
31.01.1792
Пол
Женский
Отец
Hamm Исаак
1764 г.р.
Мать
(Дик) Мария
1769 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АИ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1792
Отец:
Hamm Исаак
Мать:
Мария
Смерть
31.01.1792
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