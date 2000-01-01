(Hamm) Helena — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Hamm) Helena

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1792

Дата смерти

31.01.1792

Пол

Женский

Отец

1764 г.р.

Мать

1769 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АИ
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Место
Комментарий
Рождение
04.01.1792

Отец: Hamm Исаак

Мать: Мария

Смерть
31.01.1792
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