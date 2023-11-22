Блохин (Блохин) Николай Петрович
Место рожденияЛюблино Москва
Дата рожденияОколо 1932
Дата смертиОколо 1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.10.1955
Дочь: Орлянкина Мерсиянцева Белова Евгения Николаевна
Мать ребёнка: Блохина Вера Константиновна
Рождение ребёнка
14.09.1957
Сын: Блохин Константин Николаевич
Мать ребёнка: Блохина Вера Константиновна
Рождение ребёнка
16.06.1960
Мать ребёнка: Блохина Вера Константиновна
г.Челябинск
Рождение ребёнка
09.03.1963
Дочь: Блохина Попова Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Блохина Вера Константиновна
Рождение ребёнка
07.02.1967
Мать ребёнка: Блохина Вера Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1972
Мичуринск Тамбовская область