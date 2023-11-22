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Блохин (Блохин) Николай Петрович

Место рождения

Люблино Москва

Дата рождения

Около 1932

Дата смерти

Около 1972

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Люблино Москва
Рождение ребёнка
10.10.1955

Дочь: Орлянкина Мерсиянцева Белова Евгения Николаевна

Мать ребёнка: Блохина Вера Константиновна

Рождение ребёнка
14.09.1957

Сын: Блохин Константин Николаевич

Мать ребёнка: Блохина Вера Константиновна

Рождение ребёнка
16.06.1960

Сын: Блохин Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Блохина Вера Константиновна

г.Челябинск
Рождение ребёнка
09.03.1963

Дочь: Блохина Попова Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Блохина Вера Константиновна

Рождение ребёнка
07.02.1967

Сын: Блохин Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Блохина Вера Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блохина Вера Константиновна

Смерть
Около 1972
Мичуринск Тамбовская область
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