Демьянова (Беляева) Александра Степановна
Место рождения
Дата рождения1931
Дата смерти2017
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: Беляев Степан Тимофеевич
Мать: Беляева Дарья Мартиновна
Рождение ребёнка
08.05.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Демьянов Сергей Петрович
Заболотье, Холмский уезд, Псковская губерния
Бракосочетание
Между 1958 и 1959
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Демьянов Сергей Петрович
деревня Волковая, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панина Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Демьянов Сергей Петрович
деревня Волковая, Тверская область
Смерть
2017
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно