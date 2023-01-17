Демьянова (Беляева) Александра Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демьянова (Беляева) Александра Степановна

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Место рождения

Черная, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1931

Дата смерти

2017

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1935 г.р.

Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Беляев Степан Тимофеевич

Мать: Беляева Дарья Мартиновна

Черная, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.05.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Демьянов Сергей Петрович

Заболотье, Холмский уезд, Псковская губерния
Бракосочетание
Между 1958 и 1959

Муж: Демьянов Сергей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Демьянов Сергей Петрович

деревня Волковая, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панина Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Демьянов Сергей Петрович

деревня Волковая, Тверская область
Смерть
2017
Гостилицы, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Гостилицы, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
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