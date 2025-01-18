Каржавая Лукерья Семеновна
женский, родилась 1877
умерла 1971, Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
ОтецКоржавый Семен МатвеевичНеизвестно г.р.
Дети
Смоленская Анисия Прокопьевна1907 г.р.
Смоленская Харитония Прокопьевна1910 г.р.Показать еще 4
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Рождение
1877
Отец: Коржавый Семен Матвеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смоленская Мария Прокопьевна
Отец ребёнка: Смоленский Прокопий Федотович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Смоленская Анисия Прокопьевна
Отец ребёнка: Смоленский Прокопий Федотович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Смоленская Харитония Прокопьевна
Отец ребёнка: Смоленский Прокопий Федотович
Нижнепайва, Баевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1912
Сын: Смоленский Илья Прокопьевич
Отец ребёнка: Смоленский Прокопий Федотович
Рождение ребёнка
16.04.1915
Дочь: Смоленская Агафья Прокопьевна
Отец ребёнка: Смоленский Прокопий Федотович
Рождение ребёнка
20.05.1923
Сын: Смоленский Александр Прокопьевич
Отец ребёнка: Смоленский Прокопий Федотович
Смерть
1971
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край