Каржавая Лукерья Семеновна 1877 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Каржавая Лукерья Семеновна

Автор
АМ
Мироненко А.

женский, родилась 1877

умерла 1971, Барнаул, город Барнаул, Алтайский край

Отец
Коржавый Семен МатвеевичНеизвестно г.р.
Дети
Смоленская Анисия Прокопьевна1907 г.р.
Смоленская Харитония Прокопьевна1910 г.р.
Показать еще 4
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Коржавый Семен Матвеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смоленская Мария Прокопьевна

Отец ребёнка: Смоленский Прокопий Федотович

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Смоленская Анисия Прокопьевна

Отец ребёнка: Смоленский Прокопий Федотович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Смоленская Харитония Прокопьевна

Отец ребёнка: Смоленский Прокопий Федотович

Нижнепайва, Баевский муниципальный район, Алтайский край

Рождение ребёнка
1912

Сын: Смоленский Илья Прокопьевич

Отец ребёнка: Смоленский Прокопий Федотович

Рождение ребёнка
16.04.1915

Дочь: Смоленская Агафья Прокопьевна

Отец ребёнка: Смоленский Прокопий Федотович

Рождение ребёнка
20.05.1923

Сын: Смоленский Александр Прокопьевич

Отец ребёнка: Смоленский Прокопий Федотович

Смерть
1971
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.