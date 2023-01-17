Вихерт Рихард Рихародович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вихерт Рихард Рихародович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
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