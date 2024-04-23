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Прасковья Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

28.05.1878

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1772 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Захарович

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Семён Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Захарович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Дарья Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Захарович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Захарович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Трофим Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Захарович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
28.05.1878

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