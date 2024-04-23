Прасковья Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смерти28.05.1878
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Захарович
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1831
Сын: Семён Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Захарович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Дарья Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Захарович
Рождение ребёнка
1838
Сын: Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Захарович
Рождение ребёнка
1840
Сын: Трофим Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Захарович
Смерть
28.05.1878