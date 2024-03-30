Шадрина (Юшкова) Вера Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шадрина (Юшкова) Вера Васильевна

Место рождения

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

26.07.1959

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1959

Отец: Юшков Василий Трофимович

Мать: Юшкова Елизавета Викторовна

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
06.11.1979

Муж: Щадрин Александр Владимирович

Рождение ребёнка
09.09.1980

Сын: Шадрин Олег Александрович

Отец ребёнка: Щадрин Александр Владимирович

Шарыпово, город Шарыпово, Красноярский край
Рождение ребёнка
22.01.1983

Сын: Шадрин Евгений Александрович

Отец ребёнка: Щадрин Александр Владимирович

Шарыпово, город Шарыпово, Красноярский край
Рождение ребёнка
18.04.1987

Дочь: Алексеева Юлия Александровна

Отец ребёнка: Щадрин Александр Владимирович

Шарыпово, город Шарыпово, Красноярский край
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