Шадрина (Юшкова) Вера Васильевна
Место рождения
Дата рождения26.07.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1959
Бракосочетание
06.11.1979
Рождение ребёнка
09.09.1980
Сын: Шадрин Олег Александрович
Отец ребёнка: Щадрин Александр Владимирович
Рождение ребёнка
22.01.1983
Сын: Шадрин Евгений Александрович
Отец ребёнка: Щадрин Александр Владимирович
Рождение ребёнка
18.04.1987
Дочь: Алексеева Юлия Александровна
Отец ребёнка: Щадрин Александр Владимирович