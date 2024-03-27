Абдулмазитова (Уразгулова) Габида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдулмазитова (Уразгулова) Габида

Место рождения

Ишлы, Башкортостан, Россия

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Ишлы, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1827

Сын: Хасанов Багаутдин

Отец ребёнка: Абдулмазитов Мухаметхасан

Ишлы, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1835

Сын: Хасанов Хаялитдин

Отец ребёнка: Абдулмазитов Мухаметхасан

Ишлы, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1838

Сын: Хасанов Хуббитула

Отец ребёнка: Абдулмазитов Мухаметхасан

Ишлы, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1840

Сын: Хасанов Кутбутдин

Отец ребёнка: Абдулмазитов Мухаметхасан

Ишлы, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Габдельмазитова Ракия

Отец ребёнка: Абдулмазитов Мухаметхасан

Ишлы, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1845

Сын: Хасанов Мирсаяф

Отец ребёнка: Абдулмазитов Мухаметхасан

Ишлы, Башкортостан, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдулмазитов Мухаметхасан

Смерть
Неизвестно
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