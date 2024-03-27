Абдулмазитова (Уразгулова) Габида
Место рожденияИшлы, Башкортостан, Россия
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1827
Сын: Хасанов Багаутдин
Отец ребёнка: Абдулмазитов Мухаметхасан
Ишлы, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1835
Сын: Хасанов Хаялитдин
Отец ребёнка: Абдулмазитов Мухаметхасан
Ишлы, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1838
Сын: Хасанов Хуббитула
Отец ребёнка: Абдулмазитов Мухаметхасан
Ишлы, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1840
Сын: Хасанов Кутбутдин
Отец ребёнка: Абдулмазитов Мухаметхасан
Ишлы, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Габдельмазитова Ракия
Отец ребёнка: Абдулмазитов Мухаметхасан
Ишлы, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1845
Сын: Хасанов Мирсаяф
Отец ребёнка: Абдулмазитов Мухаметхасан
Ишлы, Башкортостан, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно