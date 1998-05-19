Михайлов Виктор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихайлов Виктор Александрович

Михайлов Виктор Александрович

avatar

Место рождения

Снежеток Раненбургский уезд Рязанская губерния

Дата рождения

01.02.1909

Дата смерти

19.05.1998

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1909

Отец: Михайлов Александр Дормидонтович

Мать: Михайлова Александра Михайловна

Снежеток Раненбургский уезд Рязанская губерния
Рождение ребёнка
24.12.1938

Сын: Михайлов Александр Викторович

Мать ребёнка: Зыкова Вера Ивановна

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зыкова Вера Ивановна

Смерть
19.05.1998
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close