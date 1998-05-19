Михайлов Виктор Александрович
Место рожденияСнежеток Раненбургский уезд Рязанская губерния
Дата рождения01.02.1909
Дата смерти19.05.1998
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1909
Снежеток Раненбургский уезд Рязанская губерния
Рождение ребёнка
24.12.1938
Сын: Михайлов Александр Викторович
Мать ребёнка: Зыкова Вера Ивановна
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зыкова Вера Ивановна
Смерть
19.05.1998
Москва, город федерального значения Москва