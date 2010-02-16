Аскарова Светлана Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1994
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.02.2010
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
06.06.2013
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
17.10.2019
Дочь: Аскарова Ирина Павловна
Отец ребёнка: Аскаров Павел Ранисович
Рождение ребёнка
02.01.2022
Дочь: Аскарова Марья Павловна
Отец ребёнка: Аскаров Павел Ранисович
Бракосочетание
Неизвестно