Аскарова Светлана Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аскарова Светлана Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1994

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1994

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.2010

Сын: Крынин Илья Антонович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
06.06.2013

Сын: Крынин Георгий Антонович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
17.10.2019

Дочь: Аскарова Ирина Павловна

Отец ребёнка: Аскаров Павел Ранисович

Рождение ребёнка
02.01.2022

Дочь: Аскарова Марья Павловна

Отец ребёнка: Аскаров Павел Ранисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аскаров Павел Ранисович

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